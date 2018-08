Eberbach. (gr) Der Sommer ist vorbei, die letzten warmen Sonnentage sind gezählt, immer kürzer werden die Tage. Für Schäfer Peter Haßlinger war dies am Freitag das Zeichen zum Aufbruch. Mit seiner Herde sagte er der Sommerweide auf dem Breitenstein, auf Schollerbuckel und Mittelhieb ade und machte sich auf den Weg ins Winterquartier nach Epfenbach. Das Gebiet in Eberbach wird von den Haßlingers schon in dritter Generation beweidet. Nahezu 110 Lämmer wurden heuer auf der Sommerweide geboren, die nahtlos in die große Herde hineinwuchsen und jetzt noch den langen Nachhauseweg vor sich haben. Eingetroffen waren Haßlingers Schafe am 15. April, Anfang April hatten sie sich hierher auf den Weg gemacht.

Noch am Freitagvormittag brach der Schäfer seine Zelte hoch über der Neckarstadt ab und zog mit seiner Herde nach Unter-Dielbach weiter. Mit dabei seine beiden treuen Hunde Sam und Aare, die ihm unschätzbare Dienste leisten. Sie folgen ihm aufs Wort - und noch besser auf Pfiff. "Sie können sogar Gedanken lesen, was ihr Herr in den nächsten Minuten mit der Herde vorhat", sagt der Schäfer, "sie halten die Tiere mit wachsamen Augen zusammen und sorgen immer für Disziplin in der Herde."

Nächste Station ist dann Weisbach, und über Schollbrunn geht es nach Neckargerach hinunter. Weitere Stationen auf dem Nachhauseweg sind Binau und der Schreckhof. Dann geht es hinunter nach Diedesheim und über die Brücke nach Obrigheim. Von dort aus müssen noch einige Übernachtungen eingeplant werden. Wenn das Wetter mitmacht, will Haßlinger Anfang Januar im Winterquartier in Epfenbach eintreffen. Ist der Winter schneereich, kann es auch Anfang Februar werden.

Die Spaziergänger werden die Schafe auf dem Breitenstein vermissen, doch sicher ist: Im nächsten Jahr zu Ostern wird die Herde wieder auf ihrer angestammten Sommerweide sein.