Schönbrunn. Eine schwer- und zwei leicht Verletzte, sowie Sachschaden von knapp 1000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich gestern gegen 13 Uhr auf der L 595 zwischen Schönbrunn und Haag ereignete. Eine 51-jährige VW Fahrerin fuhr auf der L 595 in Richtung Haag und geriet aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach rechts. Beim Versuch den Wagen wieder auf die Straße zu bringen verlor sie die Kontrolle, kam nach rechts von der Straße ab, wo sich der Pkw in einem angrenzenden Feld zwei Mal überschlug und anschließend auf den Rädern zum Endstand kam. Die drei Insassinnen wurden an der Unfallstelle notärztlich erstversorgt, eine 23-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik, die Fahrerin sowie die 78-jährige Beifahrerin zur ambulanten Behandlung in das Eberbacher Krankenhaus eingeliefert. Foto: Mechler