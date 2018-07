Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Schönbrunn. An 32 Tagen im letzten Jahr baute sich das Ordnungsamt mit Mess- und Blitzgerät an Straßenrändern in Eberbach und Schönbrunn auf, um Temposünder in die Grenzen zu weisen. Geblitzt wurde an 25 Stellen in Eberbach, Rockenau und Pleutersbach sowie an drei Stellen in Schönbrunn und Haag. Und dabei wurden Geldbußen in einer Gesamthöhe von über 39.900 Euro verhängt: In knapp 1.850 Fällen für zu schnelles Fahren, weitere 85 Mal, weil die Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren oder beim Telefonieren erwischt wurden. Obwohl sich das Gerücht immer noch hartnäckig hält: Fürs Stadtsäckel fiel dabei überhaupt nichts ab. Denn die Einnahmen wurden von den Ausgaben mehr als aufgefressen. 42.150 Euro mussten für die Miete der Messanlagen, die Auswertung der Ergebnisse, den Arbeitslohn, die Umlage ans Rechenzentrum hingeblättert werden. Sogar der Griff in die Portokasse, um die Verwarnungen und Bußgelder an Mann und Frau zu bringen, schlug mit über 1600 Euro zu Buche. Nur unter der Annahme, dass die städtischen Mitarbeiter ja auch ohne "Blitz"-Beschäftigung hätten bezahlt werden müssen, und wenn deren Arbeitslohn von 7100 Euro unberücksichtigt bliebe, hätten die Geschwindigkeitsmessungen tatsächlich rund 4900 Euro Gewinn abgeworfen. Aber auch nur dann. Und so versäumt die Stadtverwaltung keine Gelegenheit daran zu erinnern, dass sie mit dieser Aktion einzig die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und die Aufrechterhaltung der Verkehrsdisziplin im Blick habe. Und dass sie an dieser Intention festhalte. Erst vorige Woche wieder bei der Vorstellung der Messstatistik 2013 im Gemeinderat.

Wie üblich standen Schulwege wieder im Mittelpunkt der städtischen Verkehrsüberwachung, in der Innenstadt ebenso wie in Eberbach-Nord. Und das Hauptaugenmerk der Ordnungshüter richtete sich auf Fahrgeschwindigkeiten im Tempo-30-Bereich. Hier waren 24 der 28 Messstellen angesiedelt. Auch die drei innerstädtischen 10-er-Zonen - Zwingerstraße an der Dr.-Weiss-Schule, Friedrichstraße und Bahnhofstraße Ost - wurden kontrolliert sowie als einzige Fahrwege mit Tempo 50 die Friedrichsdorfer Landstraße und der Neue Weg.

Fast einmal pro Monat, und damit am häufigsten, stand das Messfahrzeug in der Berliner Straße und in der Friedrich-Ebert-Straße. Und zwar zu allen Tageszeiten zwischen 6 und 20.30 Uhr. Je zehn Mal wurde in der Hohenstaufen- und in der Brückenstraße gemessen, neun Mal in der Zwingerstraße. An den übrigen Stationen fuhren die Ordnungshüter zwischen ein- und achtmal vor.In Schönbrunn im Rinnegässel zum Beispiel wurde nur ein einziges Mal gemessen: an einem Junitag zwischen 8.16 und 8.48 Uhr, und alle elf (!) motorisierten Passanten fuhren vorschriftsgemäß.

Prozentual die meisten Geschwindigkeitsverstöße wurden wie üblich da registriert, wo Schneckentempo 10 verordnet ist: an der Dr.-Weiss-Schule und in der Friedrichstraße kurz vor der Ampel. So passierten bis zu 37 Prozent der Autofahrer die Zwingerstraße mit überhöhtem Tempo (bis zu 32 km/h schnell), zwischen Sparkasse und Foto Greif wurden bis zu 28 Prozent der Fahrer geblitzt (Spitzenwert 36 km/h).

Die gravierendsten Tempoübertretungen - mit bis zu 31 bis 40 km/h über dem Limit - wurden in der Berliner- und in der Hohenstaufenstraße erfasst. Will heißen: Statt mit erlaubten 30 "bretterten" die Temposünder hier mit 66 bzw. 59 und 57 Sachen durch die Messstelle. In der Hohenstaufenstraße wurde an einem Junitag zwischen 6.10 und 8.45 Uhr auch der höchste Bußgeldbetrag eingesammelt: 1350 Euro. Zusammengetragen von 59 der durchgefahrenen 440 Verkehrsteilnehmer. Die verlässlichste Messstelle für hohe Bußgelderträge ist und bleibt aber die Friedrichstraße: Hier wurden an drei von insgesamt vier 90-minütigen Einsätzen über 1100 Euro "eingefahren".