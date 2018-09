Eberbach. (MD) Drei Verletzte forderte gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 590. Ein 18-jähriger Fahranfänger kam mit seinem Suzuki auf der Fahrt von Eberbach in Richtung Schwanheim in der ersten Rechtskurve der ehemaligen Bergrennstrecke nach dem Eberbacher Ortseingang aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem Mercedes-Geländewagen zusammen.

Die um 14.15 Uhr alarmierten Rettungskräfte trafen kurz danach an der Unfallstelle ein und forderten einen Rettungshubschrauber an. Der Heli konnte allerdings wegen des derzeit dichten Bewuchses in dem Waldgebiet nicht in der Nähe des Unfallortes landen. Das Rote Kreuz brachte den jungen Mann mit dem Sanka zum Sportgelände in der Au, von wo aus er mit dem Helikopter in eine Heidelberger Klinik geflogen wurde. Der Verunglückte war in seinem Fahrzeug nicht angegurtet und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Der 68-jährige Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr Eberbach war mit zwei Fahrzeugen und sieben Kameraden an der Unglücksstelle im Einsatz.

Die Feuerwehrleute beseitigten aus den Fahrzeugen ausgelaufene Flüssigkeit. Die Höhe des Sachschadens an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf 16 000 Euro. Die L 590 war rund anderthalb Stunden lang voll gesperrt.