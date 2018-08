Eberbach. (rnz/fhs) Das bundesweit aktive Wohnungsunternehmen "Deutsche Annington" baut seinen Bestand in Eberbach von bisher rund 25 Wohnungen deutlich aus. In Zukunft werden zusätzliche 116 Wohnungen in der Steige von der Firma mit Hauptsitz in Bochum verwaltet. Bisher gehörten diese Immobilien zu der DeWAG Management GmbH.

Die Übernahme wirke sich nicht auf die bestehenden Mietverträge aus, erklärt Gerhard Faltermeier, als Geschäftsführer bei der Deutschen Annington zuständig für deren Engagement in Eberbach. "Kauf bricht Miete nicht. Die Mietverträge gehen so wie sie sind auf die Deutsche Annington über. Die Vergrößerung unseres Bestands ist ein klares Bekenntnis zum Standort Eberbach."

Die Aktion ist Teil eines größeren Geschäfts: bereits im Februar hatte die Deutsche Annington bekannt gegeben, zum eigenen Bestand über 41.000 Wohnungen hinzunehmen zu wollen. Geplant war unter anderem, dabei etwa 11.500 von der DeWAG verwaltete Wohnungen zu übernehmen.

Faltermeier sagt, die Mieter seien bereits über die Veränderung informiert worden. Dabei will er auf die bundesweite Präsenz des Unternehmens verwiesen haben und darauf, dass die Deutsche Annington über eine große Handwerkerorganisation mit an die 1.600 Mitarbeitern verfüge, die für Dienstleistungen bereit stehen.

Schon jetzt investiere die Deutsche Annington in ihren Bestand. In den kommenden fünf Jahren sollen bundesweit insgesamt rund 800 Millionen Euro für die energetische Sanierung sowie für seniorenfreundlichen Umbau der Wohnungen ausgegeben werden. Neu erworbene Wohnungen wie jetzt die 116 in Eberbach sollen hier mit einbezogen werden. Die Deutsche Annington Immobilien Gruppe ist mit circa 185.000 eigenen und 26.800 für Dritte verwalteten Wohnungen sowie rund 3.250 Mitarbeitern das führende deutsche Wohnungsunternehmen.

Es hat seine Ursprünge im Wohnungsbau für Arbeitnehmer insbesondere für Arbeiter, Angestellte und Beamte der einstmaligen Reichsbahn. Die ältesten dieser Eisenbahnerwohnungsgesellschaften sind vor über 100 Jahren entstanden. Die jüngere Geschichte der Firma beginnt mit der Privatisierung dieser Eisenbahnerwohnungsgesellschaften in 2001. Die Deutsche Annington übernahm elf dieser Gesellschaften mit fast 65.000 Wohnungen.

Ihren Namen hat die Firma von der britischen Schwestergesellschaft "Annington Homes". Sie übernahm in Großbritannien vom Verteidigungsministerium Häuser und Wohnungen britischer Streitkräfte. Seit 2012 firmiert die Firma als "Deutsche Annington Immobilien SE" und ist seit Juli 2013 börsennotiert.

Eigenen Angaben zufolge ist sie das führende deutsche Wohnungsunternehmen und deutschlandweit an rund 550 Standorten präsent.