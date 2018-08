Eberbach. (MD) Ein ganzer Pulk von Radfahrern tummelte sich am frühen Freitagabend auf dem Eberbacher Leopoldsplatz. Die 220 Fahrrad-Enthusiasten waren Teilnehmer am 3-Länder-Rad-Event, das wiederum von der Touristik-Gemeinschaft Odenwald (TGO) organisiert worden war und tags zuvor in Michelstadt auf dem Bienenmarkt-Gelände gestartet hatte. Von da aus ging’s auf die 85 Kilometer lange Etappe in Richtung Miltenberg am Main. Willkommene Erfrischungen gab’s beim Obernburger Waldhaus, auf dem Sportgelände in Eschau und in Dorfprozelten, ehe man Tag eins der Tour auf dem Miltenberger Engelplatz abschloss. Von dort aus radelte man dann am Freitag in Richtung Kirchzell, legte eine Mittagspause in Fahrenbach-Robern ein und fuhr anschließend nach Mosbach-Neckarelz, wo eine Erfrischung im Burggraben angesagt war. Die "letzten" Kilometer per Rad wurden dann bei Schweiß treibenden Temperaturen vom Diedesheimer Sportplatz nach Eberbach zurückgelegt.

Die ersten Radler trafen kurz nach halb sechs auf dem Leopoldsplatz ein. Mitarbeiter der städtischen Abteilung Kultur, Tourismus, Stadtinformation wiesen ihnen Parkplätze in der städtischen Tiefgarage zu, ehe die Teilnehmer auf etlichen Bierzeltgarnituren oberhalb der Tiefgarage Platz nahmen. Auf denen hatten die Stadtwerke Beutel mit Gummibärchen ausgelegt, Flyer machten Werbung für den Besuch des nahenden Kuckucksmarkts. Eine lange Schlange bildete sich an der Bonausgabe, doch die Pächter des Restaurants am Leopolds-platz, Michael Reinig und Andrea Hertel, hatten den Ansturm im Griff. Rasch waren die hungrigen und durstigen Radler versorgt. Manche erfrischten sich unter den zwei eigens beim Rathaus montieren Kaltwasserduschen, andere ließen sich von Mitarbeitern des Reha-Zentrums vor dem Rathauseingang massieren.

"220 Mitfahrer sind diesmal dabei", freute sich TGO-Geschäftsführerin Tina Last. Gut 170 davon seien sogar alle drei Tage dabei. Wegen der Hitze aufgegeben hätten nur "eine knappe Handvoll" Teilnehmer. Last schätzte, dass etwa ein Drittel der Räder E-Bikes waren. Auch ein einzelner Liegeradfahrer hatte sich unter das Teilnehmerfeld gemischt.

Viel "Politprominenz" war auch darunter. Beispielsweise die Landräte Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis), Jens-Marco Scherf (Kreis Miltenberg) und Christian Engelhardt (Kreis Bergstraße), Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) sowie die Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger (Mudau), Herold Pfeifer (Neckarsteinach) und Volker Oehlenschläger (Fürth).

Und natürlich auch Eberbachs Stadtoberhaupt Peter Reichert, der mit Gattin Conny zwei Tage mitradelte. Reichert sowie Achim Brötel begrüßten die Gäste, zu denen sich auch kurzfristig Grünkernkönigin Annika Müller aus Boxberg gesellt hatte. Das Duo "Sonnenklar" unterhielt auf dem Platz musikalisch. Am dritten Tag ging’s dann von Eberbach aus über Neckarsteinach, Wald-Michelbach und Mossautal zurück zum Ausgangspunkt.