Von Christa Huillier

Eberbach. Ein kühler Wind weht vom Neckar her durch die Hauptstraße. Die Sonne hat keine Lust zu scheinen. Doch Alfred Springmann stört das unfreundliche Wetter nicht im Geringsten. Zwischen 15 und 15.30 Uhr ist für den Fußpfleger vor dem Haus Nummer 20 Kaffeepause angesagt.

Eingemummelt in eine warme Jacke und mit einer Mütze über den Ohren genehmigt er sich an einem Minitischchen vor der Haustür "eine kleine Auszeit von den vielen Füßen". Eine Tasse koffeinfreier Kaffee mit Milch und Zucker und ein Eberbacher Bäcker-Mürbs versorgen ihn mit neuer Energie, während Ehefrau Monika drinnen in ihrer Nähstube zu lange Hosen kürzt und Kleider, je nach Bedarf, enger oder weiter macht.

Vor dem Haus auf dem Präsentierteller sitzen ist nichts für die Änderungsschneiderin. Die Nachbarn sind an den Anblick des Kaffee trinkenden Alfred Springmann gewöhnt. Etwas Smalltalk oder ein Touristengruß sind für Springmann in Ordnung. Doch am liebsten hat er für eine halbe Stunde seine Ruhe und genießt die frische Luft und "etwas italienisches Flair" in der Hauptstraße.

Als Frischluftfanatiker gehört er seit 30 Jahren zur "Grillsportgruppe Eberbach", Mitglieder des Kanuclubs, die sich regelmäßig hinter dem Clubhaus im Sommer und im Winter bei jedem Wetter zum Entspannen und Erzählen am Neckarstrand treffen. Wobei das Grillen Nebensache ist, betont Springmann.

Bei Wind und Wetter ist in der Hauptstraße zu fester Stunde Kaffeetrinker Springmann anzutreffen