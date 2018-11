Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand von Compiègne unterzeichnet. Der Erste Weltkrieg war beendet. 1914-1918: vier Jahre zwischen Begeisterung, Hoffnung und Leid. Die anfängliche Euphorie schlug am Ende auch in Eberbach in bittere Enttäuschung um.

Schon Anfang November 1918 konnte man auf den Straßen der Stadt spüren, dass der Krieg verloren war. Zurückkehrende, geschlagene Fronttruppen zogen durch und quartierten sich zeitweilig in leer geräumten Schulhäusern ein. Die kleine, zu Kriegsbeginn 1914 eingerichtete Erfrischungsstation des Roten Kreuzes am Bahnhof wurde reaktiviert. Auf dem Neuen Markt machte eine Kompanie bayerischer Artillerie Station. Die deutschen Truppen befanden sich in Auflösung.

Da brach zugleich das feudale Gefüge in Deutschland zusammen. Die 1918er Revolution. Der Kaiser hatte am 9. November abgedankt. Der Großherzog von Baden verzichtete am 14. November auf seine Regierungsgewalt. In Eberbach regierte ein Arbeiter- und Soldatenrat. Ihm wurde das militärische Gerät der durchziehenden deutschen Truppen übergeben.

Die geschlagenen Soldaten versteigerten die Militärpferde. Manche Eberbacher Familie erstand ein Tier, für 50 Mark aufwärts. Die Gäule wurden geschlachtet - in der Stadt herrschte Fleischmangel.

Das Weihnachtsfest 1918 nahte. Immer mehr Eberbacher Soldaten kamen aus dem Kriegseinsatz zurück. Die gesammelten Weihnachtsgaben konnten jetzt den Zurückgekehrten persönlich übergeben werden.

Die Soldaten im Lazarett und die Kriegshinterbliebenen erhielten wie die Jahre zuvor eine Spende der Stadt und des Roten Kreuzes. Die Waffenruhe vom 11. November war zunächst auf 36 Tage begrenzt, beendete jedoch faktisch den Krieg. Auf den Friedensschluss wollte man in jenen letzten Tagen des Jahres 1918 in Eberbach allerdings nicht mehr warten. Es bestand ohnehin kein Anlass, ihn festlich zu begehen.

So rief am Sonntag vor Weihnachten 1918 die Stadtgemeinde zu einer Feier vor das Turnhallenlazarett. Den heimgekehrten Soldaten wurde in einem schlichten Zeremoniell gedankt. Der Kriegsgesangsverein umrahmte die Stunde musikalisch. Und die Feuerwehrkapelle spielte auf. Vier Jahre vorher hatte sie noch im Angesicht der Germania auf dem Leopoldsplatz die vaterlandsliebenden Gesänge einer begeisterten Menschenmenge begleitet. Am Abend des 2. August 1914 hatte es dort eine kleine Abschiedsfeier für die Eberbacher Soldaten gegeben, die in den Krieg zogen.

"Niemand zweifelte daran, dass das deutsche Heer, würdig seiner Siege von 1870, auch jetzt wieder den Sieg an seine Fahne heften werde", vermerkte die Stadtgeschichte zu Kriegsbeginn. Das "von den Vätern siegreich Errungene" dürfe den Erben nicht wieder entrissen werden. Bürgermeister John Gustav Weiss übermittelte "die wärmsten Wünsche" der Stadtverwaltung und der Bevölkerung. Vaterlandsliebe und Siegeszuversicht allenthalben. Eberbach berauschte sich am bevorstehenden Waffengang.

Während des Krieges war der Eberbacher Bahnhof eine Durchgangsstation. Am Fahrplan konnte man beobachten, wie sich das Kriegsglück gestaltete.

Ging es anfangs frischen Mutes in Richtung Westen, machten schon wenige Tage nach Kriegsbeginn immer mehr Verwundetentransporte in der anderen Richtung Zwischenhalt. Die Frauen an der Verpflegungsstation hatten alle Hände voll zu tun.

Bald rollten so viele Verwundete durch den Bahnhof, dass er in einen Verbandsplatz umfunktioniert werden musste.

So lange sich das hauptsächliche Kriegsgeschehen im Westen abspielte, wurden in der Stadt alle bereitgestellten Lazarettbetten gebraucht. Selbst in der "Krone-Post" und der Realschule waren Verletzte untergebracht. Die Turnhalle blieb bis Kriegsende mit Kriegsversehrten voll belegt.

Während der ganzen Kriegszeit: Die Eberbacher spendeten und spendeten für den Krieg und die Soldaten. Auch die Umlandgemeinden des Badischen Bezirksamtes gaben 5000 Mark zum Betrieb des Eberbacher Lazaretts.

Rotes Kreuz, Frauenverein, Männerhilfswerk - alle organisierten sich in der Stadt für die Hilfe. Durchreisende Soldaten erhielten Tee, Brötchen oder Butterbrote und Zigarren. Doch die Eberbacher Bevölkerung selbst litt all’ die Jahre.

Die Versorgungslage war äußerst schlecht. Die Preise für Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs waren "in unangenehmer Weise" gestiegen. Hülsenfrüchte waren kaum mehr zu haben. Die Kartoffeln wurden knapp. Mehl und Eier fehlten. Die Bäcker schoben teilweise nur einmal in der Woche "Wasserweck" in die Öfen.

Hintergrund der Misere war auch, dass in den Betrieben kaum mehr Arbeiter da waren - sie waren im Kriegseinsatz. Selbst die Schiffe auf dem Neckar lagen still. Die Mannschaften der Kähne waren zum Militär eingezogen.

Eberbach versorgte sich immer auch aus seinem Stadtwald. Im April 1915 kamen 50 Zivilgefangene in die Stadt, später auch gefangene 20 französische und 40 russische Soldaten. Sie wurden als Holzhauer im Forstbetrieb eingesetzt. Trotzdem war nicht genügend Brennholz zum Heizen da.

Die Bevölkerung war körperlich geschwächt. 1917 und 1918 wurde Eberbach von zwei tödlichen Epidemien heimgesucht. Zuerst war es die Ruhr, die 119 Einwohner befiel, 30 starben. Dann tötete eine schwere Grippe 60 Menschen, darunter auch Kriegsheimkehrer sowie französische und russische Kriegsgefangene.

Der Erste Weltkrieg kostete weltweit fast zehn Millionen Todesopfer und etwa 20 Millionen verwundete Soldaten. Im Deutschen Reich leisteten im Kriegsverlauf über 13 Millionen Mann Militärdienst, davon fielen zwei Millionen. Der Feldzug hat große Wunden geschlagen und tiefe Narben hinterlassen.

Die kleine Stadt Eberbach am Neckar beklagte 217 verlorene Söhne, in manchen Familien waren es sogar zwei gefallene Soldaten.