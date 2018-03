Eberbach. (dpa) Der seit Dienstagmorgen vermisste 18-jährige Eberbacher meldete sich am heutigen Mittwoch gegen 10.45 Uhr wohlbehalten beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte. In einem Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Kriminalpolizei Heidelberg versicherte er, dass es ihm gut gehe und von ihm auch keine Gefahr ausgegangen war oder ausgehen würde. Die Fahndung wurden daraufhin beendet.

Der 18-Jährige hatte seine Eltern in der Nacht zum Dienstag nach einem Streit mit einem Messer bedroht und anschließend das Haus in Eberbach verlassen. Er leide vermutlich unter einer psychischen Erkrankung, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Eltern hatten sein Verschwinden am Dienstag gemeldet. Daraufhin räumte die Polizei ein Gymnasium in Mosbach, an dem der 18-Jährige Schüler ist. Allerdings war er auf dem Schulgelände nicht gefunden worden.