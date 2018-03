Eberbach. (pol/mare) Beim Bau eines Einfamilienhauses in der Neckarstraße ist ein Arbeiter am Montagvormittag mit dem Aufbau eines Gerüsts beschäftigt gewesen, als er gegen 11 Uhr circa 3 bis 3,50 Meter in die Tiefe stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Das Gewerbeaufsichtsamt ist eingeschaltet.