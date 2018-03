Eberbach. (pol/gun) Ein 32-Jähriger wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall nahe Eberbach leicht verletzt. Wie die Polizei schreibt, fuhr der Mann gegen 7.30 Uhr auf der L 524 in Richtung Waldbrunn, als sein Fiat auf regennasser Fahrbahn in einer scharfen Linkskurve von der Straße abkam.

Der Wagen prallte gegen die rechte Leitplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und geriet links in die Böschung. Dort überschlug sich das Auto und blieb total beschädigt auf der Seite liegen. Der Fahrer hatte Glück nicht schwerer verletzt zu werden und kam in ein Heidelberger Krankenhaus.

Die Landstraße wurde vorübergehend auf einer Spur gesperrt. Nachdem eine Spezialfirma die Fahrbahn von Öl und Kühlerflüssigkeit gereinigt hatte, konnte der Verkehr ab kurz nach 10 Uhr wieder regulär rollen.