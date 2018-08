Eberbach. (pol/van) Zu einem Einbruch in einen Döner-Imbiss am Bahnhofsplatz kam es in der Nacht zum Montag, gegen 3.10 Uhr, wie die Polizei berichtet. Der bislang unbekannte Täter soll über die Eingangstüre in den Imbiss eingebrochen sein, wobei die Alarmanlage anging.

Zuvor hatte er versucht über ein Fenster in die Räumlichkeiten zu gelangen, was allerdings scheiterte. Im Inneren wurden sämtliche Schubladen durchwühlt, gestohlen wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht nach Angaben der Beamten bislang noch nicht fest.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/9210-0.