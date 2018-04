Eberbach. Wie die Polizei heute mitteilte, wurde bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Hohenstaufen-Gymnasium im Parallelweg eingebrochen. Der oder die Täter schlugen eine doppelverglaste Notausgangstür ein und gelangten so ins Schulhaus. Im Inneren des Gebäudes wurden Alkohol, Tabak und Medikamente aufgefunden, die von dem oder den Tätern stammen dürften. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Eberbach unter Telefon (0 62 71) 92 100.