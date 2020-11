Eberbach. (pol/lyd) Ein unbekannter Mann belästigte am Sonntagmittag gegen 12.50 Uhr im Gewann Mannbach eine 60-jährige Frau bei ihrem Waldspaziergang. Wie die Polizei mitteilt, setzte sich die Spaziergängerin in der Nähe eines Trampelpfades in Richtung Erpfenbacher Weg auf einen Baumstamm.

Dabei bemerkte sie, etwa 8 bis 10 Meter entfernt, einen Mann. Dieser wandte ihr den Rücken zu, bückte sich und entblößte dabei sein Gesäß vor ihr. Durch das Verhalten des Mannes erschrocken, lief die Frau nach Hause und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten blieb leider erfolglos.

Der unbekannte Mann soll etwa 40-45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte eine sportliche Figur, kurze dunkelblonde Haare, eine Halbglatze und helle Haut.

Er trug eine blaue Outdoor-Jacke mit schwarzen Applikationen unter den Armen, eine hellblaue Jeans, einen Pullover und eine weiße Unterhose.

Möglicherweise können Spaziergänger, die aufgrund des schönen Wetters an der Örtlichkeit spazieren waren, sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Mann geben. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271 / 9210 - 0.