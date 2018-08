Fürth. (pol/rl) Tödlich verletzt wurde ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße B38 zwischen am Freitagabend. Laut Polizeibericht war der 21-Jährige gegen 21.30 Uhr zwischen dem Gumpener Kreuz und Fürth-Krumbach in Richtung Reichelsheim unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und frontal gegen ein entgegenkommendes Auto prallte.

Von den vier Insassen des Citroen wurden drei leicht und einer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die B38 war zwischen Gumpener Kreuz und Fürth-Krumbach mehrere Stunden voll gesperrt.