Eberbach. Ein 19-Jähriger befuhr am Samstag, 25. August, gegen 15.20 Uhr mit seinem Opel Corsa die Schwanheimer Straße bergwärts, wobei ihm in Höhe der Einmündung Wimmersbacher Weg ein silberner VW-Golf mit Heidelberger Kennzeichen entgegenkam. Nach Polizeiangaben fuhr der VW-Fahrer teilweise auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs, so dass sich der 19-Jährige gezwungen sah, nach rechts auszuweichen, um einen Unfall zu verhindern. Hierdurch geriet er auf den Gehweg und fuhr gegen drei Verteilerkästen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Opel kam es nicht. Der VW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Eberbach, Telefonnummer 06271/92100. (pol)