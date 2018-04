Eberbach. (pol/rl) Ein Verletzter und mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in der Wilhelm-Blos-Straße. Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Friedrichsdorfer Landstraße unterwegs, als es gegen 6.20 Uhr zum Zusammenstoß mit einem BMW kam, dessen 33-jähriger Fahrer von der Friedrichsdorfer Landstraße nach links in die Wilhelm-Blos-Straße abbiegen wollte.

Der 38-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen.