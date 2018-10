Eberbach. Schwere Verletzungen erlitt eine 61-jährige Frau bei einem Unfall auf der Friedrichsdorfer Landstraße am Freitagmorgen, 22. November, kurz vor 7.30 Uhr. Der 65-jähriger Fahrer eines Ford kam laut Polizei wegen körperlicher Insuffizienz, zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten Suzuki. Seine Beifahrerin zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie per Hubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der Autofahrer wurde nur leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. (pol/rl)