Schönbrunn-Schwanheim. (pol/rl) Das Ortsschild von Schwanheim samt Halterung entwendeten bislang unbekannte Täter. Am Dienstagvormittag wurde die Eberbacher Polizei über das Fehlen des Schildes informiert, das an der an der Eberbacher Straße/L 590 am Ortseingang in Richtung Eberbach stand.

Wann der Diebstahl genau stattfand ist noch unklar. Befragungen in der Nachbarschaft ergaben laut Polizeibericht, dass das Schild bereits seit Donnerstag, 31. März nicht mehr da sei.

Der Schaden dürfte bei rund 400 Euro liegen. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib geben können, können sich bei der Eberbacher Polizei unter der 06271/92100 melden.