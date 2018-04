Wer verursachte die große Ölspur?



Eberbach. Einen großen Ölfleck auf dem Bahnhofsplatz meldete ein aufmerksamer Bürger am Sonntag gegen 11.50 Uhr bei der Polizei in Eberbach. Eine Streifenbesatzung fand eine ca. fünf Meter lange und zwei Meter breite Ölspur vor dem Fahrradabstellplatz vor. Aufgrund der Menge des ausgelaufenen Öls dürfte der dafür verantwortliche Autofahrer nicht mehr weit gekommen sein. In der näheren Umgebung des Bahnhofes fanden die Beamten aber kein Pannenfahrzeug. Bauhofmitarbeiter streuten die Öllache ab. Die Polizei in Eberbach sucht jetzt Zeugen, die in der Zeit zwischen 10 und 11.50 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer (0 62 71) 92 10 - 0.



Schafwiesenwegkreuzug ist früher zu



Eberbach. An der Baustelle Güterbahnhofstraße/Panoramaweg kann der Straßenbelag auf der Kreuzung mit dem Schwafwiesenweg und der Einmündung zum Panoramaweg früher als gedacht aufgebracht werden. Wegen dieses vorzeitigen Beginns der Asphaltarbeiten wird die Kreuzung bereits ab Donnerstag, 31. August, für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. Die Umleitung erfolgt bis zum Abschluss der Arbeiten über den Schotterparkplatz bei den Stadtwerken.