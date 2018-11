Reh blieb auf der Strecke



Eberbach. Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro entstand bei einem Wildunfall am frühen Freitagmorgen auf der K 4112 zwischen Eberbach und Rockenau. Eine 47-jährige Audi-Fahrerin erfasste kurz nach 1 Uhr ein Reh, das die Fahrbahn überquerte. Die Frau blieb unverletzt; das Tier verendete nach dem Zusammenstoß.



Autofahrerin übersehen



Schwarzach. Mit einem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro endete ein Vorfahrtsunfall am Donnerstag kurz nach 9 Uhr. Ein Suzukifahrer wollte von der Marktstraße aus nach rechts auf die Hauptstraße einfahren. Der 83-Jährige übersah dabei jedoch offenbar eine dort in Richtung Aglasterhausen heranfahrende 43 Jahre alte VW-Bus-Lenkerin. Die Frau konnte einen Zusammenstoß mit dem Suzuki des Seniors nicht mehr vermeiden. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.