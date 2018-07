Beton aus den Fugen gekratzt



Eberbach. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an einer Baustelle an der Bahnhofstraße 1 acht Betonstützen beschädigt, die gerade saniert werden. Dabei wurde mit einem in einer Mülltonne sichergestellten Plastikmessbecher der noch weiche Mörtel aus der Fuge gekratzt. Der Schaden beläuft sich auf über 300 Euro. Zeugen melden sich bitte im Polizeirevier, Telefon (0 62 71) 921 00.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden



Schönbrunn. Den unfallflüchtigen Fahrer eines rötlichen Autos, der am Dienstag gegen 20.15 Uhr auf der K 4105 zwischen Moosbrunn und Hirschhorn unterwegs war, sucht die Polizei. Der Fahrer kam auf die Gegenfahrbahn und streifte eine entgegenkommende 44-jährige VW-Tiguan-Fahrerin. Ohne sich um den Schaden von über 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die 44-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Das unfallverursachende Auto dürfte rot oder rotähnlich sein und massive Schäden an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Zeugenhinweise ans Polizeirevier, Telefon (0 62 71) 921 00.