Wohnungseinbrecher von Bewohner gestört - Zeugen gesucht

Eberbach. Eingebrochen wurde am Montag, kurz nach 19.10 Uhr, in ein Haus in der Dr.-Weiss-Straße. Dabei wurden die beiden Einbrecher von einem anwesenden Bewohner gestört, so dass das Duo vermutlich ohne Beute das Weite suchte. Wie die Ermittlungen ergaben, hatten die Täter das Küchenfenster aufgehebelt, waren eingestiegen und hatten sich ins Obergeschoss begeben. Als die Bewohnerin im Erdgeschoss Stimmen hörte, machte sie sich bemerkbar, worauf das Gespräch abrupt verstummte. Danach hörte sie das Öffnen einer Tür. Schritte und lautes Gepolter. Wie sich herausstellte, waren die beiden Täter über den Balkon im Schlafzimmer geflüchtet. Eine Fahndung im Tatortbereich verlief ohne Ergebnis. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Autofahrerin am Nachmittag mit zwei Promille unterwegs

Eberbach. Mit genau zwei Promille war eine 59-jährige Autofahrerin am Montag kurz nach 16 Uhr auf der Friedrichsdorfer Landstraße unterwegs. Dabei fiel die Fahrerin wegen ihrer unsicheren Fahrweise einer Polizeistreife auf. Mehrmals kam das Auto in Richtung Mittelstreifen und wurde ruckartig wieder zurückgelenkt. Beim Aussteigen musste sich die 59-Jährige an der Autotür festhalten. Während der Kontrolle fiel der deutliche Atemalkoholgeruch auf, ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Auf dem Polizeirevier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, ihren Führerschein gab sie freiwillig heraus.