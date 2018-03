Eberbach. Vorläufig festgenommen wurden in der Nacht zum Montag, 24. September, zwei 19-Jährige aus Eberbach und Oberhausen. Beide haben nach Angaben der Polizei versucht, den Zigarettenautomaten im Ohrbergweg aufzubrechen. Beim Erkennen der Streifenwagenbesatzung gegen 1 Uhr flüchteten beide zunächst. Während einer des Duos sofort festgenommen werden konnte, gelang dem Mittäter die Flucht, konnte allerdings wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen und ebenfalls festgenommen werden. Unweit des Tatortes fanden die Beamten einen Rucksack sowie eine Laptoptasche, in den sich verschiedene Ein-/Aufbruchswerkzeuge befanden. Am Automaten selbst konnten an der Auswurfklappe sowie am Geldrückgabeschacht Aufbruchsspuren festgestellt werden. Beide 19-Jährige sehen nun Anzeigen entgegen. (pol)