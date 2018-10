Hirschhorn. Nach der Sachbeschädigung des Türschlosses eines Einfamilienhauses am 13. Mai hofft die Polizei bei der Fahndung nach den Tätern auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Zwischen 17 Uhr und 21 Uhr am Dienstag suchten unbekannte Vandalen das Anwesen in der Ortsstraße heim und führten vermutlich Klebstoff in den Schließzylinder ein. Das Türschloss war danach nicht mehr zu benutzen, ein Austausch kostete rund 100 Euro. Die Beschädigung ist bereits die vierte, gleich gelagerte Tat in den letzten vier Wochen. Jedes Mal hatten Unbekannte das Schloss mit Kleber verstopft. Es wurde durch die Bewohnerin eine Belohnung in Höhe von 100 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten unter Telefon (0 62 72) 93 05 0 in Verbindung zu setzen.