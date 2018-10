Hirschhorn. (pol/noa) Ein Motorradfahrer kam nach einem Sturz am Mittwoch per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben war der 26-Jährige gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 3410 in Richtung Kortelshütte unterwegs. Er bremste vor einer langen Rechtskurve stark ab und kam im Verlauf der Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort fiel er vom Motorrad, rutschte unter einer Leitplanke durch und blieb dort liegen.

Nach einer Erstversorgung kam der 26-Jährige mit Verdacht auf eine Beinfraktur per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Hirschhorn reinigte anschließend die Fahrbahn. Währenddessen war die Strecke für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Der entstandene Schaden soll sich auf etwa 2000 Euro belaufen.