Eberbach. (pol) Unbekannte Täter schlugen am Eberbacher Bahnhof das Glas einer Werbetafel an Gleis 1 ein, so dass Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe entstand. Ein Gaststättenbediensteter nahm gestern gegen 13.45 Uhr das Klirren einer Scheibe wahr, konnte als er nachsah aber keine Personen feststellen.

Zeugen bzw. Reisende, die die Sachbeschädigung beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Telefon (0 62 71) 92 100, in Verbindung zu setzen.