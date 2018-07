Eberbach-Igelsbach. (pol/rl) Ein Anrufer machte am Samstag gegen 23.30 Uhr die Polizei auf Gasgeruch in einer Flüchtlingsunterkunft im Igelsbacher Gretengrund aufmerksam. Die Polizei leitete unverzüglich eine Evakuierung der Unterkunft in die Wege und zog die freiwillige Feuerwehr Eberbach hinzu. Insgesamt wurden 20 Personen in Sicherheit gebracht.

Als Ursache stellte sich ein leicht geöffnetes Ventil und eine abgetrennte Gasleitung an einem freistehenden Gastank heraus, der knapp zehn Meter von der Unterkunft entfernt steht. Das Problem konnte durch Schließen und Sichern des Ventils beseitigt und die Evakuierung aufgehoben werden.

Da sich kein zündfähiges Gemisch gebildet hatte, bestand keine Gefahr für die in der Unterkunft wohnenden Personen. Nach bisherigem Kenntnisstand liegt kein Verdacht auf eine Straftat vor, möglicherweise handelt es sich um einen Bedienungsfehler.