Eberbach. Die Ursache der Gewässerverunreinigung in der Kläranlage Eberbach vom Dienstag ist nach wie vor ungeklärt. Das teilt die Polizeidirektion Heidelberg am Mittwochabend mit.

Die "Analytische Task Force Baden-Württemberg" der Berufsfeuerwehr Mann-heim hatte Dieselkraftstoff oder Heizöl als verunreinigenden Stoff ermittelt. Welche Menge dieses Stoffes über die Kanalisation in die Kläranlage und in den Neckar gelangen konnte, ist bislang unbekannt.

Derzeit wird die Kanalisation im Bereich Schönbrunn/Allemühl mit Kameras nach der Herkunft der Flüssigkeit abgesucht. Der Verursacher wurde bislang noch nicht von der Wasserschutzpolizei Heidelberg ermittelt. Die Kläranlage bleibt weiter in Betrieb. (pol/mün)