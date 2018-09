Eberbach. In der Uferstraße hatte eine Frau ihren Skoda Fabia ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt, als ihr am Mittwoch, 20. Juni, zwischen 8.15 Uhr und 17.45 Uhr ein noch unbekannter Pkw-Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den linken vorderen Kotflügel beschädigte. Sachschaden: rund 500 Euro. An dem Kotflügel wurden schwarze und weiße Lackspuren gesichert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb gegen ihn wegen Unfallflucht ermittelt wird. (pol)