Eberbach. Wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Eberbacher Kriminalpolizei. Der Verdächtige soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Fassaden von neun Häusern in der Weidenstraße, Schillerstraße, König-Heinrich-Straße (2), Talstraße, Neuer Weg (2), Untere Talstraße und am Steinbusch, sowie die Neckarbrücke in der Zwingerstraße mit rechtsradikalem Gedankengut beschmiert haben. Zudem wurden Flugblätter mit rechtsradikalen Parolen in die Hauseingangstüren gesteckt. Ein Hausbewohner hatte die Schmierereien am frühen Freitagmorgen entdeckt und die Polizei informiert.

Die Eberbacher Kriminalpolizei sucht nun nach einem 40 bis 50 Jahre alten Verdächtigen, der eine Regenjacke trug, die auffällige Reflektionsstreifen auf dem Rücken hatte. Zudem trug er dunkle Schuhe, eine dunkle Hose und hatte einen Regenschirm dabei. Den Schaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten und dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit der Eberbacher Kriminalpolizei unter der 06271/9210-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (pol/rl)