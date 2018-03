Eberbach. Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 11.20 Uhr auf der L 2311 zwischen Eberbach und Gaimühle zu. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, kam ein 36-jähriger Hondafahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Auto eines 75-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nach Ludwigshafen geflogen. Akute Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei weiter. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Die L 2311 musste für den Zeitraum der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 14 Uhr voll gesperrt werden. (pol)