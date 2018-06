Eberbach. (pol/mün) Am Donnerstagabend soll ein LKW, der mit einem Bagger beladen war, in Eberbach eine Eisenbahnbrücke gerammt haben. Nach Angaben der Polizei beobachtete eine Zeugin gegen 17.30 Uhr, wie der Lkw in der Wilhelm-Blos-Straße stadtauswärts fuhr. Beim Unterfahren der dortigen Eisenbahnbrücke sei der orangefarbene LKW, der einen dunklen Bagger aufgeladen hatte, mit dem Baggerarm an der Brücke hängengeblieben. Dabei sei die Brücke beschädigt worden und Betonteile fielen auf die Fahrbahn.

Der unbekannte LKW-Fahrer habe zwar zunächst angehalten, sei jedoch anschließend einfach weitergefahren. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271/9210-0 in Verbindung setzen.