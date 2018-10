Eberbach. (pol/rl) Am frühen Donnerstagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Feuer am ehemaligen Schützenbunker an der Einmündung B 37 und B 45 in Eberbach. Laut Polizei entzündeten unbekannte Täter gegen 4 Uhr ein Lagerfeuer zwischen zwei Bänken am ehemaligen Bunker. Als Feuerholz nutzten sie eine mitgebrachte Holzpalette und ein vor Ort gefundenes Holzgeländer. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, waren die Täter nicht mehr vor Ort. Die mit 19 Mann und 4 Fahrzeugen angerückte Freiwillige Feuerwehr Eberbach konnte das Feuer schnell löschen und die Restglut mit Erde ersticken, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen vorsätzlichem Herbeiführen einer Brandgefahr.