Eberbach. (pol/rl) Ein Feuer im Wald oberhalb der Straße "Am Linkenbrunnen" wurde der Polizei am Sonntagabend gegen

22.55 Uhr gemeldet. Eine Streife konnte den schwer zugänglichen Brandort mithilfe eines Mitarbeiters der Stadtförsterei ausmachen. Auf einem Waldgrundstück neben einem steilen Weg zur Burg stand ein Gartenhaus in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand trotz der ungünstigen Lage unter Kontrolle bringen und löschen. Noch vor Beginn der Löscharbeiten kam es im Innern der Hütte zu einer Explosion. Wie sich später herausstellte, waren dort Gasflaschen gelagert. Die Brandursache ist noch unklar.