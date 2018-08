Eberbach. Schwere Verletzungen zog sich ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen halb sechs Uhr auf der Landesstraße 2311 zwischen Eberbach und Gaimühle zu. Der Mann fuhr vom Parkplatz Weißer Sandweg nach links auf die L 2311 ein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Er kollidierte mit einem Ford C-Max, der von Gaimühle in Richtung Eberbach unterwegs war. Durch den Unfall stürzte der Ford eine Böschung hinunter und prallte dort gegen einen Baum. Sein 24-jähriger Fahrer war zunächst eingeklemmt, konnte aber unmittelbar nach dem Unfall von Ersthelfern aus seinem PKW befreit werden.

Zur Bergung der Unfallbeteiligten und Absicherung der Unfallstelle, war die freiwillige Feuerwehr Eberbach mit 22 Personen vor Ort. Der schwer verletzte 28-jährige Unfallverursacher kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus. Der ebenfalls schwer verletzte Ford-Fahrer wurde in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme war die L 2311 bis gegen 18.50 Uhr voll gesperrt. Erst am Montag war es zwischen Eberbach und Gaimühle zu einem gekommen. (pol)