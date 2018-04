Eberbach. (pol/eka) Ein vermummter und bewaffneter Räuber überfiel am Freitagabend, kurz nach 17.30 Uhr, einen Modemarkt in Eberbach. Er bedrohte eine Verkäuferin mit einer schwarzen Pistole und zwang diese die Ladenkasse zu öffnen. Mit mehreren hundert Euro Bargeld, die er in einem Plastikbeutel mit grünen Logo verstaute, flüchtete er dann zu Fuß in unbekannte Richtung, so die Polizei. Laut Täterbeschreibung soll er circa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein, eine "mollige" Statur haben und mittleren Alters sein. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpulli. Sein Gesicht verdeckte er mit einem schwarz-grün karierten Schal und einer Art Pilotenbrille.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen unter Telefonnummer 06 21 / 174 55 55.