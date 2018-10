Eberbach. (pol/mün) Das Auto einer 20-Jährigen überschlug sich am Donnerstagmittag mehrfach und blieb unterhalb der Böschung der Landesstraße zwischen Schwanheim und Eberbach liegen. Nach Angaben der Polizei konnte sich die junge Fahrerin selbst befreien und den Notruf absetzen.

Auslöser für den Unfall war, dass der VW in einer lang gezogenen Linkskurve zunächst

auf den rechten Grünstreifen kam. Die Fahrerin lenkte dagegen, aber dabei geriert ihr Auto ins Schleudern. Der VW kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Erst 30 Meter weiter blieb das Fahrzeug unterhalb der Böschung der Landesstraße auf der Seite liegen.

Die Fahrerin wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an dem Auto beträgt laut Polizei etwa 2500 Euro.