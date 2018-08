Eberbach. (pol/rl) Eine Streife des Polizeireviers Eberbach entdeckte in der Akazienstraße freitagfrüh, dass an fünf Autos die Außenspiegel abgetreten oder abgerissen worden waren. Vier Autos parkten in einer Parkbucht zwischen den Anwesen Akazienstraße 16 und 18. In den angrenzenden Straßen entdeckten die Beamten im Ulmenweg und im Klingenweg zwei weitere beschädigte Autos, deren Außenspiegel auf der Straße lagen.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Eberbach unter der 06271/9210-0.