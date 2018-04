Eberbach. (pol/noa) Eine 76-Jahre alte Frau hatte am Dienstag bei einem Unfall Glück im Unglück.

Laut Polizei war die Dame gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 37 von Zwingenberg in Richtung Lindach unterwegs. Die Frau verlor aus bislang unbekannten Gründen plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr eine Böschung hinunter. Anschließend blieb ihr VW zwischen einigen Sträuchern stehen.

Durch die "weiche Landung" wurde die 76-Jährige nicht erkennbar verletzt. Sie wurde trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Ein Abschleppdienst musste dieses anschließend abtransportieren.