Eberbach. (pol/mün) Wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt das Polizeirevier Eberbach gegen einen 31-jährigen Mann. Er steht laut Polizeibericht im dringenden Verdacht, am Sonntagnachmittag unter Alkoholeinwirkung zwei Verkehrsunfälle in der Friedrichdorfer Landstraße verursacht zu haben.

Der Verdächtige war mit seinem Mercedes gegen 14.30 Uhr auf der Friedrichsdorfer Landstraße unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und eine Verkehrsinsel überfuhr. Mit zwei beschädigten Vorderradreifen schaffte es der Mercedesfahrer noch an eine Tankstelle, um dann kurze Zeit später doch noch weiterzufahren. Die Fahrt endete daraufhin an einer Sandsteinmauer, die zum Teil einstürzte. Zwei Fußgänger waren zuvor von dem Fahrzeug beinahe erfasst worden.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen festgestellt, weshalb zwei Blutentnahmen auf dem Revier entnommen wurden. Dabei wehrte sich der 31-Jährige derart, dass er von fünf Beamten festgehalten werden musste. Ein Beamter zog sich dabei leicht Verletzungen an einer Hand zu, heißt es vonseiten der Polizei.