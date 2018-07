Eberbach. (pol/rl) Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr am Montagabend auf der L 590 von Schönbrunn-Schwanheim in Richtung Eberbach. Gegen 18.30 Uhr verlor sie in einer leichten Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Ihr Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, rutschte eine zwei Meter hohe Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Eberbach befreite die Verletzte aus dem Wagen und ein Rettungswagen brachte sie aus dem Wald. Anschließend wurde sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Bei der Verletzten besteht keine Lebensgefahr.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L 590 für und zwei Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Laut Polizei kam es dabei zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.