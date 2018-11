Beerfelden. Am Sonntag gegen 7.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Rothenberger mit seinem Auto aus Hetzbach kommend auf der B 45 in Richtung Erbach. In einer Kurve verlor er auf regennasser Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Er schleuderte in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen das Auto einer 46-jährigen Fahrerin aus Beerfelden.

Der 18-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die 46-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie konnte erst von der Freiwillige Feuerwehr Beerfelden aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Die Fahrbahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.