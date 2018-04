Eberbach. Bei ihrer Fahrt auf der L 524 von Unterdielbach in Richtung Eberbach geriet eine Polo-Fahrerin laut Polizei am Mittwochnachmittag, 13. Juni, aus bislang nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte in die Böschung und blieb schließlich an den Leitplanken stehen.

Bei Eintreffen der Polizei an der Unglücksstelle wurde die 51-Jährige bereits ärztlich versorgt, bevor sie in ein Eberbacher Krankenhaus transportiert wurde. Nach ihren Angaben soll ein technischer Defekt am Polo Ursache für den Unfall gewesen sein. Die Untersuchungen dauern derzeit noch an. Am Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro. (pol)