Eberbach. Unter Drogeneinfluss stand ein 18-jähriger Fiatfahrer, der, am Mittwoch, 15. August, gegen 2.30 Uhr, nach einer Verfolgsfahrt erwischt wurde. Nach Polizeiangaben sollte der junge Mann in der Brückenstraße kontrolliert werden. Als er die Streife bemerkte, versuchte er mit überhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Er ignorierte das Blaulicht und schaltete sogar das Fahrlicht aus. Am VfB/SV Eberbach-Sportheim konnte der 18-Jährige schließlich gestoppt werden. Der junge Mann gab nach anfänglichem Leugnen zu, Marihuana konsumiert zu haben, was durch einen Urintest bestätigt wurde. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde einbehalten. (pol)