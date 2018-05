Walldürn. (Sti.) Mit der Öffnung des Blutschreins am Blutaltar in der Basilika hat Weihbischof Dr. Peter Birkhofer aus Freiburg am Sonntagvormittag den Startschuss für die vierwöchige Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" gegeben. Am "Hochfest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit" strömten bereits viele Hunderte Pilger nach Walldürn. In seiner Predigt thematisierte Birkhofer das Leitwort der Wallfahrt "Suche Frieden und jage ihm nach". Dieses erinnere an das Tagesgebet vom Pfingstmontag und mache deutlich, dass der glaubende Mensch nicht schon ohne weiteres den Frieden besitze: "Vielmehr kann der Glaube, den Gott uns schenkt, auch in Unruhe und Fragen hineinführen, die dem anscheinend erspart bleiben, der nicht glaubt", sagte Peter Birkhofer.

Der Weihbischof erklärte weiter, der Glaubende finde Frieden, indem er seinen Ort in der Welt finde: "als ‚Kind Gottes’ unter dem Vater und als ‚Jünger Jesu' in der Erwartung seines Herrn - und beides durch den Geist, der die Brücke schlägt zum Vater und zum Sohn". Diese am Dreifaltigkeitssonntag in den Blick genommene Dreieinigkeit Gottes sei "für uns als Christen das Anfangsbekenntnis", aber auch ein schwer zu verstehendes Geheimnis. Birkhofer lud die Pilger ein, aus der Liebe Gottes heraus zu leben, den Frieden zu suchen und so ihren Alltag zu gestalten.

Für die musikalische Gestaltung des Pontifikalamts zeichnete der Kirchenchor "St. Cäcilia" unter der Leitung von Christoph Henk verantwortlich. Der Chor wurde begleitet von Organistin Katrin Kirchgeßner.

Nachdem der Hauptzelebrant mit seinen sechs Konzelebranten und Ministranten unter Glockengeläut durch das Längsschiff zum Hauptaltar geschritten war, begrüßte zunächst Stadtpfarrer Josef Bregula als Wallfahrtsleiter im 688. Jahr nach dem Blutwunder alle Anwesenden - darunter viele Pilgergruppen, einzelne Wallfahrer, aber auch Einheimische und Ehrengäste aus Kirche und Politik.

"Suche Frieden und jage ihm nach" -- dass dieser Frieden nicht einfach irgendwo um die Ecke zu finden ist, betonte der Pater bei seiner Ansprache. Heute wie früher gebe es unter den Menschen immer wieder Auseinandersetzungen, Konflikte, Unfrieden und Streit bis hin zu Terror und Krieg. "Auslöser sind nicht selten religiöse Ideologien und Fanatismus", so Bregula. "Suche Frieden und jage ihm nach" sei dagegen mehr als eine Aufforderung oder ein Appell: "Es soll eher eine Einladung zur Mitwirkung oder ein guter Rat sein."

Im 1. Petrusbrief zitierte der Wallfahrtsleiter sodann aus dem Psalm 34: "Wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute; er suche Frieden und jage ihm nach."

Anschließend öffnete Weihbischof Dr. Peter Birkhofer feierlich den Walldürner "Heilig-Blut-Schrein" und dankte dann bei seiner Festpredigt allen, die die Wallfahrtszeit mitgestalten. Birkhofer betonte, dass er als Referent für Fragen der Weltkirche in den vergangenen Monaten nachhaltig erinnert wurde an all die Besuche in der Ukraine, in Israel, in Peru und in Syrien und die dabei gewonnenen erschreckenden Eindrücke über die Zerstörungen in Folge von kriegerischen Auseinandersetzungen. Das Thema Krieg und Frieden sei so aktuell wie nie zuvor. Dennoch habe er selbst in den Krisengebieten überall auch immer Zeichen der Hoffnung festgestellt. Menschen, die den Frieden suchen und ihm nachjagen, gibt es überall. Weihbischof Birkhofer appellierte abschließend an alle, Zeichen der Liebe zu setzen. Dies sei immer wieder dringend vonnöten in dieser zerstörerischen Welt von heute.