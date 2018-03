Von Tanja Radan

Buchen. Jennifer Walter kann stolz auf sich sein: Unterstützt von der Jugendhilfe Neckar-Odenwald-Kreis hat die junge Frau es geschafft, sich durch schwierige persönliche und familiäre Probleme hindurch zu kämpfen. Sie möchte nun durchstarten und sich sowie ihrem kleinen Sohn Lucas ein gutes Leben bieten. "Alle Ziele, die Jennifer Walter und wir gemeinsam erreichen wollten, haben wir auch erreicht. Alles hat sich unglaublich positiv entwickelt", sagt Pascal Heffner von der Jugendhilfe. Es gab für Jennifer Walter also keinen Grund mehr, noch länger im Mutter-Kind-Heim, in dem sie mit Lucas eine Zeit lang lebte, zu bleiben. Sie braucht die Unterstützung durch das Heim nicht mehr.

Schon im Januar 2017 machte sie sich auf die Suche nach einer eigenen Wohnung. Der gemeinsam mit der Jugendhilfe entwickelte Plan war, dass sie alleine mit ihrem Sohn wohnen sollte und im Alltag von der Familienhilfe unterstützt wird.

Bis heute war die Wohnungssuche jedoch erfolglos. "Ich habe über Anzeigen, soziale Netzwerke und sogar über einen Makler gesucht", berichtet sie. Bei der Suche wurde die 27-Jährige von der Jugendhilfe unterstützt. Trotz der gemeinsamen Kraftanstrengung konnte jedoch keine Mietwohnung gefunden werden.

Die Situation spitzte sich zu: Da sie im Mutter-Kind-Heim aufgrund ihrer positiven Entwicklung sozusagen "fehl am Platz" war, musste sie im Herbst 2017 aus dem Heim ausziehen. Eine Heimunterbringung, die nicht mehr benötigt wird, kann nicht aufrechterhalten werden. Da Jennifer Walter bei ihrem Auszug immer noch keine Wohnung gefunden hatte, spitzte sich die Situation nun dramatisch zu: Obdachlosigkeit drohte. Für das Team der Jugendhilfe war das natürlich untragbar.

Der Jugendhilfe Neckar-Odenwald gelang es, eine Notunterbringung zu organisieren: Jennifer Walter kam mit ihrem Sohn bei Karoline Kirchgeßner von der STEPS-Jugendhilfe in Hettigenbeuern unter. Dort wohnt sie mit Lucas, der im Januar zwei Jahre alt wird, in einem zum geräumigen Wohnraum ausgebauten Kellerraum. Die Gemeinschaftsräume teilt sie sich mit Familie Kirchgeßner. Sie wird im Alltag mit Lucas von Karoline Kirchgeßner unterstützt.

In Hettigenbeuern fühlt sich Jennifer Walter jedoch nicht wohl: "Das Zimmer im Keller ist für Jugendliche total genial und geeignet, aber nicht für mich als Mutter mit kleinem Kind." Kurz: Sie möchte mit ihrem Sohn ausziehen und mit ihm statt in einem "Jugendzimmer" in einer Wohnung leben.

Diese hat sie - trotz aller Bemühungen - jedoch immer noch nicht gefunden. "Es ist für alleinerziehende Mütter mit Leistungsbezug fast unmöglich, Wohnraum zu finden", berichtet Pascal Heffner. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis sei das gesellschaftliche Klima rauer geworden: "Soziale Aspekte spielen bei Vermietern immer weniger eine Rolle", sagt Heffner. Der Sozialpädagoge kann Jennifer Walters Frustration nachvollziehen: "Sie hat zwei Jahre lang für sich und ihren Sohn gekämpft und unglaublich viel erreicht. Sie ist nun in der Lage, alleine und mit etwas Unterstützung durch die Familienhilfe zu wohnen. Ihr Traum von einer eigenen kleinen Wohnung hat sich jedoch immer noch nicht erfüllt."

Nun hoffen Jennifer Walter und die Jugendhilfe, durch die Berichterstattung in der RNZ eine Wohnung zu finden.

Info: Wer sich vorstellen kann, Wohnraum an die junge Frau und ihren bald zweijährigen Sohn zu vermieten, kann sich beim Landratsamt unter der 06261/84-2121 melden.