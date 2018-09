Hardheim. (rüb) Die Reaktionen der riesigen Wohnmobilgemeinde auf Facebook sprechen eine deutliche Sprache: Die Enttäuschung darüber, dass der Eintrag ins Guinness-Buch als längster Wohnmobilkonvoi der Welt erneut gescheitert ist, hält sich beim Großteil der Teilnehmer in Grenzen. Viel wichtiger ist es ihnen, den Organisatoren für ein denkwürdiges Treffen zu danken, das von einem einmaligen Gemeinschaftsgefühl geprägt war. Wie fällt die Bilanz von Dieter Goldschmitt - Kopf und Motor des Konvois - aus? Wir haben mit ihm gesprochen.

Woran hat es letztendlich gelegen, dass der Rekordversuch gescheitert ist?

Bei dieser extremen Menge an Fahrzeugen - bei 830 haben wir aufgehört zu zählen - ist es normal, dass einer einen Fehler macht. Es geht ja nur um wenige Meter, um eine Sekunde, in der jemand nicht aufpasst - und schon ist die Lücke zu groß. Das könnte jedem passieren, und deshalb zeigen wir auch nicht mit dem Finger auf den- oder diejenigen. Es ist wie im Mannschaftssport: Wir gewinnen zusammen, und wir verlieren zusammen.

Die drei Anläufe wurden nicht zu Ende gefahren, was teilweise bedauert wurde, da deshalb nicht alle Wohnmobile auf die Strecke kamen.

Wir hätten natürlich das Recht gehabt, den Konvoi komplett durchlaufen zu lassen. Aber wir haben im Orga-Team entschieden, dass wir abbrechen, nachdem klar war, dass der Rekordversuch gescheitert ist - und zwar aus Rücksicht auf die vielen Helfer, auf die Polizei, auf das parallel stattfindende Sportfest und auf die Verkehrsteilnehmer, auf die weitere Einschränkungen zugekommen wären.

Wie haben die Teilnehmer reagiert?

Obwohl der Rekordversuch in die Binsen gegangen ist, gab es am Samstagabend im Festzelt Standing Ovations für das Orga-Team. Das sagt alles. Für die Idee und die Vorbereitung haben wir zu 99 Prozent nur Lob gehört - ein rekordverdächtiger Wert.

Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Es war ein fantastisches Wochenende mit einer unfassbar guten Stimmung. Am Ende hat nur das i-Tüpfelchen gefehlt. Aber, wie ich inzwischen weiß: Wenn wir es etwas cleverer angestellt hätten, könnten wir im Guinness-Buch stehen.

Wie das?

Wir hätten nicht den längsten Konvoi, sondern einfach die größte nichtkommerzielle Reisemobilparty der Welt anmelden sollen. Das wären wir auf jeden Fall geworden: Noch nie hat jemand weltweit eine solche Menge an Fahrzeugen zu einer privaten Party an einen Platz gebracht.Auf diese Idee hat uns Guinness-Richter Glenn Pollard in der Nachbesprechung am Sonntag gebracht. Das wäre ein möglicher Weg, um das nächste Mal ins Buch der Rekorde zu kommen.

Das heißt: Die Rekordjagd geht 2019 weiter?

Der Eintrag ins Buch der Rekorde wird auf jeden Fall nachgeholt. Egal, ob mit der größten Reisemobilparty der Welt oder einer anderen Idee. Und wir möchten die Reisemobilwallfahrt in Walldürn wieder ins Leben rufen. Wir nehmen den Schwung und die Energie mit, um die Region weiter zu einer echten Marke für die Camper zu entwickeln.