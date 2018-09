Von Adrian Brosch und Rüdiger Busch

Hardheim. Die Voraussetzungen waren ideal: Mit 840 Teilnehmern war der bisherige, 2003 in Italien aufgestellte Weltrekord rein zahlenmäßig bereits im Vorfeld geknackt worden. Und die Panzerstraße bot optimale Voraussetzungen für die Konvoifahrt. Dennoch scheiterte auch der zweite Versuch des längsten Wohnmobil-Konvois der Welt am Samstag. Der Knackpunkt war wieder der teilweise zu große Abstand zwischen den Fahrzeugen. "Immerhin sind wir Weltmeister der Herzen", resümierte Initiator Dieter Goldschmitt, der mit seinem Team exzellente Arbeit geleistet hat, am Abend.

Schon weit vor dem eigentlichen Start herrschte auf dem Gelände des Standortübungsplatzes eine bombastische Stimmung - nicht umsonst heißt es, dass die eingeschworene Gemeinschaft von Wohnmobilisten von Zusammenhalt und Loyalität geprägt ist. Die aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland angereisten Teilnehmer kamen miteinander ins Gespräch, und schnell entwickelten sich Bekanntschaften und sogar Freundschaften. Beeindruckend war auch der immense Einsatz des Organisationsteams und der vielen Helfer - wie beispielsweise die DRK-Aktiven aus Hardheim, Höpfingen, Buchen, Hettingen und Rosenberg oder die Reservisten.

Kurz vor dem Start war dem einen oder anderen zwar etwas Nervosität anzumerken, doch die meisten der rund 2000 Campingfreunde blieben ruhig und gelassen. Daran änderte sich auch nichts, als es zu Verzögerungen kam. Minute um Minute verstrich, und um 14.49 Uhr griff Dieter Goldschmitt schließlich zum Mikrofon und sagte: "Bitte startklar machen!" Als Hauptmoderator des eigens für den Samstag angemieteten UKW-Radiosenders bewies er unterdessen, dass in ihm auch ein echter Conférencier steckt.

Rund eine Stunde nach dem ursprünglich geplanten Beginn setzte sich der Konvoi in Bewegung. Auf das Startfahrzeug folgte mit dem schweizerischen "Helvetic One" das wohl exklusivste und teuerste Wohnmobil unserer Zeit. Dann zogen in allen Ecken Deutschlands zugelassene Fahrzeuge aller Marken sowie einige "Lokalmatadoren" mit MOS-, BCH- oder TBB-Kennzeichen über die 3,2 Kilometer lange Messstrecke von Wolferstatten bis zur Kaserne.

Stimmen zum Rekordversuch > Landrat Dr. Achim Brötel: "Alle Zeichen standen auf Weltrekord. Es war schließlich perfekt vorbereitet - diesbezüglich gilt Gisela und Dieter Goldschmitt unendlicher Dank!" > MdB Alois Gerig: "Es ist klasse, dass wir hier versammelt sind. Menschen aus ganz Europa sind gut drauf, freuen sich und feiern. Auch wenn es nicht geklappt hat, war der Konvoi eine tolle Werbung für unsere Heimat!" > Bürgermeister Markus Günther (Walldürn): "Ich bin begeistert, dass etwas so Bemerkenswertes auf unserem Verwaltungsgebiet stattfindet." > Bürgermeisterstellvertreterin Simone Richter (Hardheim): "Es freut mich, dass Hardheim Gastgeber sein darf. Schließlich kommt es nicht häufig vor, dass so viele Reisemobilisten auf einem Fleck sind!" adb

[-] Weniger anzeigen

Den Konvoiprofis, aber auch den Zuschauern an der Strecke war aber schon nach den ersten Startnummern klar: Hier läuft etwas schief. Die Abstände zwischen den Fahrzeugen - erlaubt waren rund 15 Meter - waren teilweise viel zu groß, was auch den als Schiedsrichtern eingesetzten Stewards nicht entging. Und so wurde der Konvoi nach dem 117. Wohnmobil gestoppt, um möglichst rasch einen zweiten Versuch starten zu können. Und wieder hielt Dieter Goldschmitt, der in seinem "Krähennest" den Ausblick bewahrte, den Überblick: Mit Engelsgeduld und trotz der sichtlichen Anspannung aller Beteiligten erteilte er Hinweise zum richtigen Anfahren und Einfädeln, machte auf potenziell gefährliche Lücken im Pulk aufmerksam und berichtete so ganz nebenbei über den Verlauf des Konvois - schließlich nutzte mancher Hardheimer den Kanal zur schnellen Information

Die Nummer 118 war dann das erste Fahrzeug, das den zweiten Anlauf zum Weltrekord anführte - doch auch dieser scheiterte. Alle Hoffnungen konzentrierten sich dann auf den dritten und letzten Anlauf. Doch bald war klar: Es hat wieder nicht gereicht.

Dieter und Gisela Goldschmitt stecken den Kopf aber nicht in den Sand, wie sie am Sonntag verkündeten: "Bei der Nachbesprechung mit Glenn Pollard von Guinness World Records haben wir die Veranstaltung Revue passieren lassen. Glenn war unglaublich überrascht von der positiven Atmosphäre und der Herzlichkeit, mit der er von den Teilnehmern willkommen geheißen wurde. Daher hat er Gisela und mich nach London eingeladen, damit wir einen kleinen Einblick in die Welt von Guinness World Records bekommen können. Vielleicht haben wir dann auch schon eine perfekte Idee, wie wir 2019 doch noch ins Guinness-Buch kommen können", schreibt Dieter Goldschmitt und verspricht: "Ihr dürft neugierig bleiben. Gestern war nicht das Ende, sondern erst der Anfang."