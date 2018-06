Von Dominik Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Startschuss für die Fußball-WM ist gefallen - seit Donnerstag heißt es wieder mitfiebern, mitzittern, jubeln, feiern für und mit der Elf des eigenen Landes. Um ein richtiger Fan zu sein, gehört für viele natürlich auch das passende Outfit dazu.

Wer nicht 89,95 Euro für ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft oder zwischen 15 und 20 Euro für einen offiziellen Schal des DFB-Ausrüsters ausgeben möchte, für den haben wir einige interessante Tipps parat, wie man für deutlich weniger Geld in den deutschen Farben mitfiebern kann.

Für rund 40 Euro haben wir aus einem Mix aus offiziellen und nicht-offiziellen Deutschland-Fanartikeln - im – Angebot bei Discountern und Supermärkten sowie der Beanie bei der RNZ – ein Outfit zusammengestellt, mit dem Sie bestens für die WM gerüstet sind.

Unsere Volontärin Manon zeigt, wie die weiblichen Fans der Mannschaft damit eine gute Figur abgeben. Einige Artikel eignen sich natürlich auch für männliche Fanatiker (die Herren-Shirts gibt es bereits für knapp den halben Preis).

Bereit zum Mitfiebern

Von der Deutschlandfahne für einen Euro, über den selbst gehäkelten RNZ-Sommer-Beanie (5 Euro) und schwarz-rot-goldene Strähnen (2 Euro), ein offizielles DFB-Damen-T-Shirt, das schwarz-rot-goldene Haarband, eine Fußball-Halskette, Schweißbänder, eine Fanpfeife, Deutschland-Leggings oder einen offiziellen DFB-Schal für 3 Euro - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Überhaupt scheint es fast so: Es gibt nichts, was es nicht gibt in Sachen WM-Fanartikeln. Jedes Kaufhaus, jeder Supermarkt oder Discounter bietet ein spezielles WM-Sortiment an. Das sind natürlich zum einen üblichen Artikel aus den Kategorien Kleidung (von Kopf bis Fuß) und Accessoires in allen deutschen Farb-Variationen (schwarz, rot, gold, weiß), zum anderen aber auch zahlreiche Deko-Artikel und Essensangebote mit ausgeflippten Namen.

Da wird aus einem Fladenbrot mit Ballkonturen schon mal ein "Flankenbrot", aus ballförmigen Chicken Nuggets "Golden Goal Chicken Balls" aus dreieckigen Käsestückchen "Eckfahnen Gouda", aus einem Ofenkäse ein "Das Runde muss ins Eckige"-Backkäse, oder aus einem marinierten Hähnchenbrustfilet ein "Freistoß-Filet".

Viele Snacks präsentieren sich in schwarz-rot-goldener oder fußballerischer Optik, beispielsweise die M&M’s-WM-Edition, die "Lachgummi-Fankurve", Anstoßbälle aus Schokolade, Mais-Spielbälle, Chips in Ballform, Smarties oder Wassereis.

Die passende Deko zum WM-Essen darf da natürlich nicht fehlen: Grün-weiße Tischdecken, Pappteller, Servietten und Trinkbecher zaubern Fußballfeld-Optik auf den Tisch.

Bei all den neueren Kreationen bleibt auch noch etwas für Fußball-Nostalgiker übrig: Bei einer Supermarkt-Kette bekommt jeder Kunde ab einem Einkauf im Wert von 40 Euro eine Tippkick-Figur in den Farben eines WM-Teilnehmers dazu.